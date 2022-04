Junge Frau in Würzburg Discothek geschlagen und getreten

Am Samstag, gegen 04:30 Uhr, wurde eine 19-Jährige in der Diskothek Boot in der Veitshöchheimer Straße, von einer Gruppe junger Frauen zu Boden geschubst, geschlagen und getreten. Eine der Täterin habe die Geschädigte zudem am Hals gewürgt. Die junge Dame erstattete erst nachträglich Anzeige bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, die nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat. Die 19-Jährige erlitt Kontusionen am Schädel und im Gesicht, sowie Prellmarken am Hals und ein Hämatom am Oberarm. Die drei Frauen wurden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

etwa 1,65 Meter groß

schwarze schulterlange Haare

dicke buschige Augenbrauen

korpulenter Körperbau

·Täterin 2:

etwa 1,68 Meter groß

hellblonde lange Haare bis zur Brust

korpulenter Körperbau

Täterin 3:

etwa 1,65 Meter groß,

hellbraune Haare

korpulenter Körperbau

Es werden Zeugen gesucht, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den Täterinnen geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.