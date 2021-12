Junge Frau in Gräfendorf attackiert

Gegen 22.20 Uhr stieg eine 17-jährige Frau vor ihrem Anwesen aus dem Pkw eines Bekannten aus. Zeitgleich trafen mehrere Personen aus ihrer ehemaligen Clique an der Örtlichkeit ein, welche vermutlich dem Fahrzeug gefolgt waren.

Ein 19-jähriger stieg ebenfalls aus dem Pkw aus, beleidigte die 17-Jährige und schlug ihr gegen den Hals, so dass die Geschädigte auf den Asphalt fiel. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Aura im Sinngrund. Am Sonntagmorgen gegen 09:20 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgjoß kommend in Fahrtrichtung Aura.

Seinen Angaben zufolge sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Beim Versuch auszuweichen, kam er ins Schleudern und fuhr rückwärts in den Graben. Hierbei erfasste er einen Verkehrsleitpfosten. An seinem VW Caddy entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Karsbach. Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin von Aschenroth kommend in Richtung Hainbuche, als zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Die 57-Jährige erfasste eines der Tiere frontal. Das Reh verendete hierbei. An ihrem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Beim Einscheren Pkw touchiert

Gemünden. Am Freitag, gegen 12:50 Uhr, befuhr eine 75-jährige Citroen-Fahrerin die B 26 von Wernfeld kommend in Fahrtrichtung Karlstadt. Vor ihrem Pkw befanden sich ein Renault und ein Seat. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve überholte die 75-jährige Frau beide vorausfahrende Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren verschätzte sie sich jedoch und touchierte mit dem rechten Heck ihres Citroen die Frontstoßstange des Renault. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

Gemünden. Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Rienecker Straße in Fahrtrichtung Rieneck. Als er in die dortige Bushaltestelle einbiegen wollte, rutschte er auf dem spiegelglatten Pflaster und überfuhr ein Verkehrszeichen. An seinem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Am Verkehrsschild wird der Schaden auf ca. 150 Euro geschätzt.

Gemünden. Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die Adolphsbühlstraße bergabwärts und kam bei Schrittgeschwindigkeit auf eisglattem Kopfsteinpflaster ins Rutschen. Er touchierte hierbei einen kleinen Baum. An seinem VW Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Gemünden. Am Donnerstag gegen 18:55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die B 26 von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Beim Überholen eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers kam er aufgrund von Eisglätte ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über seinen Audi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige überschlug sich mit seinem Pkw im Straßengraben und kam im Bereich des Parkplatzes auf einem Feld zum Stehen.

Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Bergung und Unfallaufnahme waren die Feuerwehren aus Wernfeld und Gambach mit insgesamt 25 Kräften im Einsatz.

Gemünden. Fünf Minuten später und nur ca. 50 m weiter ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall.

Hierbei fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes ebenfalls die B 26 von Wernfeld kommend in Fahrtrichtung Gambach.

Auch er kam auf der schmierigen, eisglatten Straße ins Schleudern. Er konnte die Schleuderbewegungen aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit nicht mehr kontrollieren, geriet auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort fast frontal mit einem entgegenkommenden Porsche Cayenne. Der Unfallverursacher sowie zwei Mitfahrer im Mercedes wurden leicht verletzt. Die Porsche-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die B 26 war während der Bergung/Unfallaufnahme in der Zeit von 19:15 bis 20:45 Uhr voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro.

Radfahrerin angefahren

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 07:10 Uhr befand sich eine 54-jährige Radfahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf dem Zebrastreifen. Gleichzeitig fuhr ein 60-jähriger Autofahrer Richtung Weißensteinstraße und wollte den Zebrastreifen überqueren. Aufgrund von geparkten Fahrzeugen war für den Autofahrer die Sicht eingeschränkt, weshalb er die querende Radfahrerin übersah. Der Autofahrer stieß frontal gegen das Fahrrad. Die 54-jährige Frau prallte mit dem Kopf auf die Motorhaube und stürzte auf die linke Seite. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Bereits in der vergangenen Woche, im Zeitraum von Montag- bis Dienstagabend, stellte eine 26-jährige Frau ihren weißen Daimler an der Lindenwiese, auf einem Parkplatz vor dem Sportplatz, ab.

Am nächsten Morgen stellte sie eine Beschädigung an der Stoßfängerverkleidung fest. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden. Am vergangenen Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, wollte eine 41-jährige Frau ihren weißen Pkw Mitsubishi in der Plattnersgasse abstellen. Hierbei blieb sie an einem geparkten, silberfarbenem Mercedes Kombi hängen. An diesem entstanden mehrere Kratzer an der Frontschürze bzw. am Radkasten. Da sie schnell zum Arzt musste, wollte sie sich bei ihrer Rückkehr unverzüglich um die Unfallanzeige kümmern. Da war das beschädigte Fahrzeug jedoch bereits weg.

Der Eigentümer des silberfarbenen Mercedes Kombi wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Ölspur

Burgsinn. Am Sonntag, um die Mittagszeit, meldete ein Autofahrer, dass sein Pkw Diesel verloren hätte. Daraufhin wurden die Straßen abgefahren und festgestellt, dass lediglich in der Mäusbergstraße eine Abbindung des Diesels von Nöten war. Die Feuerwehr Burgsinn war mit vier Kräften im Einsatz.

Fahrzeug beschädigt

Obersinn. In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:15 Uhr, wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass in der Hauptstraße ein weißer Opel Corsa beschädigt wurde.

Beim Eintreffen der Beamten lag der weiße Corsa auf der Seite. Augenscheinlich wurde er mit körperlicher Kraft umgeworfen. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden