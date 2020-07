Junge bei Fahrradsturz in Marktheidenfeld verletzt

Mit seinem Fahrradlenker blieb er an der Gitterummantelung eines Baumes hängen und stürzte dadurch. Hierbei verletzte er sich an der linken Wade, die Wunde musste im Krankenhaus in Wertheim anschließend genäht werden. Bei dem Unfall wurde außerdem das Handy des Jungen beschädigt. Da er einen Fahrradhelm trug, konnte wohl Schlimmeres verhindert werden, denn auch der Helm wurde durch den Sturz beschädigt.



Geldbörse aus Handtasche entwendet

Marktheidenfeld. Am Freitag vormittag gegen 9.30 Uhr wurde in einem Discounter in der Georg-Mayr-Str. einer Kundin die Geldbörse mit 35 Euro Bargeld aus der Handtasche gestohlen. Eine Kassiererin bemerkte noch, wie ein Mann aus dem Geschäft rannte. Eine nähere Beschreibung ist nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391-9841-0 zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Marktheidenfeld. Am Samstagabend gegen 23 Uhr wurde durch eine Streife der Marktheidenfelder Polizei in der Würzburger Straße ein Mercedes Sprinter mit einem großen Fahrzeugtransportanhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer nur die Fahrerlaubnisklasse B zum Führen von Fahrzeugen bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen. Mit dem Anhänger hatte das Gespann jedoch ein zulässiges Gesamtgewicht von 6,2 Tonnen. Hierfür wäre mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE (Anhängerführerschein) nötig gewesen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Anhänger musste er abkoppeln und anschließend konnte er seine Fahrt ohne den Hänger fortsetzen.

