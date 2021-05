Jugendlicher überschlägt sich in Aschaffenburg

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Roller einen Feldweg. Als er nach links auf die Weinbergstraße in Richtung Aumühlstraße abbiegen wollte, kam er nach rechts aus der Kurve. Dort fuhr der 16-Jährige auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Rollerfahrer und kam samt Roller vor dem Pkw zum Liegen. Der junge Mann verletzte sich leicht und wurde mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus gefahren. Der Roller wurde in vierstelliger Höhe beschädigt. Der Pkw wies linksseitig Dellen und Lackschäden auf.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitag, 14:15 Uhr bis Sonntag, 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Skoda. Dieser stand in der Breslauer Straße geparkt und weist nun einen Schaden am vorderen rechten Radkasten im dreistelligen Bereich auf.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mazda angefahren und geflüchtet

Goldbach. Am Montag, gegen 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Mazda. Dieser stand An der Heilquelle abgeparkt und weist nun einen Frontschaden im vierstelligen Bereich auf.

Mehrere Sachbeschädigungen in Goldbach

Goldbach. Unbekannte Täter randalierten am Montag, zwischen 00:30 Uhr und 03 Uhr, im Bereich der Österreicher Straße und der Spessartstraße. Hier wurden neben drei Blumentöpfen, ein Briefkasten, zwei Gartenlampen sowie ein Mülleimer einer Bushaltestelle zerstört. Unter Verdacht steht eine Gruppe unbekannter Jugendlicher, die im Bereich der Einhausung gefeiert haben soll. Die Personen konnten von der Polizei jedoch nicht angetroffen werden.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.