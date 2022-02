Jugendlicher schluckt Haschisch

Ein polizeibekannter Jugendlicher konnte von einer Polizeistreife im Mühlweg fußläufig festgestellt werden. Kurz vor der angedachten Kontrolle griff er nach Erkennen des Streifenfahrzeuges in seine Hosentasche und schluckte einen kleinen Brocken. Dabei handelte es sich um eine geringe Menge Haschisch, was von dem 16-jährigen jungen Mann gegenüber der Polizei eingeräumt wurde. Dies hat an eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge.

Fensterscheibe in Karlstein eingeworfen

Karlstein-Großwelzheim - In Großwelzheim wurde am Sonntag, gegen 22 Uhr, in der Spessartstraße eine Fensterscheibe eines Wohnanwesens eingeworfen. Eine 29-jährige Bewohnerin hörte einen lauten Knall und konnte vom Fenster aus zwei Männer beobachten, die im Anschluss flüchteten. Der Frau waren die beiden Männer vom Sehen her bekannt, da sich diese häufiger an der Bushaltestelle aufhalten würden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den beiden Tätern blieb erfolglos. Es entstand an dem doppelt verglasten Fenster ein Schaden von ca. 1.000,- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau