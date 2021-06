Jugendlicher Rollerfahrer stürzt bei Großostheim

Gegen 15:20 Uhr, befuhr der Rollerfahrer die Kreisstraße AB 3 von Wenigumstadt kommend in Richtung Pflaumheim. Aufgrund eines Bremsfehlers rutschte das Vorderrad weg und der junge Mann kam zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden an dem Roller fiel eher gering aus.

Unfallflucht in Schweinheim

Schweinheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Zeitraum vom 10. bis 12.06.21 einen Pkw VW Polo und entfernte sich ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Das Fahrzeug war in der Gailbacher Straße abgestellt und weißt nun eine Delle und Lackschäden hinten links auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Vater wird Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Montagmorgen begab sich ein Vater mit seinen Kindern auf die Mainwiese in der Suicardusstraße, unterhalb des Schlosses. Hier legte er seinen Rucksack auf eine ausgebreitete Decke. Während er für kurze Zeit seinen Sohn auf einer Schaukel des Kinderspielplatzes anstieß, entwendete ein unbekannter Täter den Rucksack. In diesem war das Handy des Vaters, das mehrere hundert Euro wert ist.

Unfallflucht auf Schwimmbad-Parkplatz

Hösbach - Rottenberg. Ein Opel Corsa wurde am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 18:45 Uhr, angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Eichenbergstraße. Der Unfallflüchtige touchierte den Opel am Heck und verursachte so einen Schaden in vierstelliger Höhe.

BMW in Waldaschaff mutwillig verkratzt - Zeugen gesucht

Waldaschaff. Am Mittwoch, zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr, wurde ein Pkw BMW über die gesamte rechte Fahrzeugseite verkratzt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Discounters Am Heerbach. Dem Eigentümer entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.