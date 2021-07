Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis in Gemünden erwischt

Gegen 20:00 Uhr passierte ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad Aprilia, an welchem ein Versicherungskennzeichen angebracht war, die Kontrollstelle an der B 26. Im Rahmen der Lasermessung wurde der Fahrer statt der erlaubten 45 km/h mit 80 km/h gemessen.

Da der Jugendliche nicht die dafür erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wird er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Autofahrer musste in Engstelle ausweichen

Obersinn. Am Mittwoch befuhr ein 73-jähriger Porsche-Fahrer die Hauptstraße in Obersinn von Jossa kommend in Fahrtrichtung Burgsinn.

Auf Höhe der Sparkasse kam ihm in einer Engstelle ein Lkw entgegen.

Um diesem auszuweichen und eine seitliche Berührung zu vermeiden, fuhr der Porsche-Fahrer extrem weit rechts. Hierbei verschrammte er die vordere rechte Felge seines Fahrzeugs. Der Fahrer des Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens ist der Fahrer des Lkw mittlerweile bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Entlaufenes Kaninchen ins Tierheim gebracht

Gemünden. Am Mittwoch entdeckte ein Radfahrer neben dem Radweg Richtung Wernfeld, auf einer Wiese unterhalb des Gewerbegebiets Kesslerstraße, zwei offensichtlich entlaufene Hauskaninchen. Eines davon, ein weiß-braunes Widder-Löwenköpfchen, konnte eingefangen werden. Das zweite Kaninchen (grau oder schwarz) ist noch flüchtig. Das Fundtier wurde durch eine Polizeistreife ins Tierheim nach Lohr gebracht.

vd/Polizei Gemünden