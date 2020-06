Jugendlicher in Schaafheim von Unbekannten attackiert

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde am Freitagabend (26.06.), gegen 23.15 Uhr, in der Feldstraße von drei Unbekannten attackiert und bestohlen. Einer der Männer habe ihn geschlagen, ein weiterer ihm zudem rund 100 Euro gestohlen, bevor sie in einem dunklen Mercedes vom Tatort flüchteten.

Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.