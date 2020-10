Jugendlicher in Müdesheim ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei der Kontrolle eines 17-jährigen Mannes stellten die Beamten am Donnerstag gegen 11:50 Uhr in Müdesheim fest, dass dieser mit einem führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad unterwegs war, aber nicht im Besitz der dafür nötigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auf den Jugendlichen kommt eine Anzeige zu.

Geparktes Auto gestreift

Arnstein. Am Donnerstag touchierte gegen 10:30 Uhr ein 71-jähriger Mann mit dem Wohnanhänger seines Autos am Cancale-Platz in Arnstein einen dort am Fahrbahnrand geparktes Auto. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

xere/Polizei Karlstadt