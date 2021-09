Jugendliche beschallen Alzenauer Polizeiwache nachts mit Musik

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher sowie zwei 18 Jahre alte Freunde spielten kurz vor drei Uhr morgens lautstark Musik vor der Polizeiinspektion ab, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der «extremen Lautstärke» sei der in einem Handwagen mitgeführte Lautsprecher sichergestellt und die Party an der «bewusst gewählten Örtlichkeit» beendet worden. Den Eigentümer der Box erwartet nun eine Anzeige wegen unzulässigen Lärms.

Alzenau. Am Freitagmorgen in der Zeit von ca. 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr blieb ein bislang Unbekannter, in der Emmy-Noether-Straße auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes, an einem geparkten Audi hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.000.- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Warnbake beschädigt und geflüchtet

Mömbris / Mensengesäß. In der Zeit von Donnerstag 16.09.2021, von 12 bis ca. 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug eine Warnbake in der Hüttenberger Straße und entfernte sich von der Unfallstelle. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 150.- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Schöllkrippen. Bei Reparaturarbeiten an einem Gabelstapler zog sich, am Freitagnachmittag. ein 24-jähriger Mitarbeiter einer metallverarbeitenden Firma eine Handverletzung zu. Die Hubvorrichtung senkte sich aus bislang unbekannter Ursache und klemmte die Hand des Arbeiters ein, so dass die Verletzung in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Ein Fremdverschulden wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

