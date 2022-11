Der Jugendliche befuhr gegen 7 Uhr die Hauptstraße in Richtung des

Autohofs. Hierbei übersah er vermutlich den auf der Fahrbahn geparkten Ford.

Er kollidierte frontal mit dem Pkw, wurde hierbei schwer verletzt und ins

Krankenhaus gebracht. An seinem Kleinkraftrad entstand wirtschaftlicher

Totalschaden von rund 1.500 Euro. Der Schaden am Auto wird auf rund 2.000 Euro

geschätzt.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn