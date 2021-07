Jugendliche ziehen Notbremse in Regionalzug nach Wiestahl

Nach Angaben der Bundespolizei waren die Heranwachsenden im Zug Richtung Würzburg unterwegs. Gegen 17 Uhr lösten sie dann zwischen Wiesthal und Partenstein die Notbremse aus. Von den rund 300 Fahrgäste im Regionalexpress sei niemand verletzt worden, dieser habe seine Fahrt nach Gemünden fortgesetzt. Dort verließen ein 19- und ein 21-Jähriger den Zug, noch bevor die Polizei am Bahnhof war. Allerdings schnappte eine Streife das Duo wenig später in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt. Bei einem der beiden Männer ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1,0 Promille. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

rbb / Quelle: Bundespolizeiinspektion Würzburg