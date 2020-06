Jugendliche versuchen in Schule in Aschaffenburg einzubrechen

Diese hatten zuvor versucht an einer Schule in der Brentanostraße Fenster aufzuhebeln und schlugen auch eines ein. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von 2000 Euro und entfernten sich zunächst vom Tatort. Nach dem Hinweis des Zeugen wurden dann zwei 17-Jährige und ein 14-jähriger Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe festgenommen. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Polizei Aschaffenburg/mkl