Jugendliche randalieren in Mainaschaff

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte die Jugendlichen weder vor Ort, noch im näheren Umfeld antreffen. Aufgrund des Sachschadens von ca. 300,- € wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Diebstähle aus Gartenhäusern

Mit zwei Diebstahlsdelikten aus Gartenhäuser in der Kihnstraße war eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Mittwochnachmittag beschäftigt. Ein Anwohner musste feststellen, dass aus seinem unverschlossenen Schuppen ein Akkurasenmäher im Wert von ca. 280 Euro entwendet wurde. Aufgrund dieser Feststellung, überprüfte ein Nachbar sein eigenes Gartenhaus. Hierbei fiel ihm auf, dass dort ein Anlaufstrombegrenzer im Wert von 200 Euro fehlt.

Beide Geschädigte berichteten bei der Sachverhaltsaufnahme, dass ihnen am 20. Mai offen stehende Gartentore aufgefallen waren, weshalb hier die Tatzeit zu vermuten ist. Da derzeit nur wenige Ermittlungsansätze vorhanden sind, ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg in dieser Sache auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

T-Shirts im Wert von 250 Euro geklaut

Am Mittwochabend beobachtete der Ladendetektiv eines Geschäfts in der Herstallstraße einen 33-jährigen Mann, der mit drei Poloshirts in einer Umkleide verschwand und ohne die Kleidungsstücke wieder herauskam. Als er diesen angesprochen hatte, stellte der Ladendetektiv fest, dass der 33-Jährige alle drei Shirts unter seiner eigenen Kleidung trug. Zuvor wurden die Sicherungsetiketten abgerissen, wodurch die Kleidungsstücke Schaden nahmen. Der Gesamtwert betrug ca. 250 Euro . Die hinzugezogene Streifenbesatzung ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.

Alkohol und Messer gestohlen

Zwischen 20:00 Uhr am Dienstag und 18:00 Uhr am Mittwoch wurden aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bartroffstraße 15 Flaschen Alkohol und mehrere Küchenmesser entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gab der Geschädigte an, dass ihm im Laufe des Mittwochs zwei unbekannte Männer vor dem Anwesen aufgefallen seien, die dort dem Alkohol frönten. Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun haben ist bislang unklar. Gemäß Beschreibung sollen die beiden Männer kurzrasierte Haare gehabt haben und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein.

vd/Polizei Aschaffenburg