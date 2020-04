Jugendliche randalieren am Schulgelände in Karlstadt

Das genaue Ausmaß der Schäden steht noch nicht fest. Es wurden zumindest Außenleuchten abgerissen, Leuchtstoffröhren und ein dort abgestelltes Baustellenfahrzeug beschädigt. Die Jugendlichen waren bei einer Kontrolle durch die Beamten durchwegs deutliche alkoholisiert. Sie wurden zunächst in Gewahrsam genommen und im Anschluss an die Eltern übergeben.

Fahrzeugberührung im Begegnungsverkehr: Arnstein

Zur Berührung zweier sich entgegenkommender Fahrzeuge kam es am Montag gegen 12.20 Uhr in der Schweinfurter Straße in Arnstein. Der 66-jährige Fahrer eines Wohnmobiles, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, wollte mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Auto vorbeifahren und streifte dabei das entgegenkommende Auto eines 46-jährigen Mannes. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Radfahrer fällt gegen Auto: Karlstadt

Am Montag stürzte gegen 16.00 Uhr ein 62-jähriger Radfahrer in der Mainkaistr. in Karlstadt beim Versuch auf einen Bordstein zu fahren. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz glücklicherweise nicht verletzt. Er touchierte beim Umfallen aber ein geparktes Auto, an dem dadurch ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro entstand.

Polizei Karlstadt/ienc