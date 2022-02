Jugendliche nach Einbruch in Waldhütte in Eichenbühl vorläufig festgenommen

An der Hütte hatten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Die Jungen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Vorfahrt missachtet

Bürgstadt. Am Mittwoch, kurz vor 6Uhr, befuhr ein Golf-Fahrer von Miltenberg kommend die Brückenauffahrt der Martinsbrücke, um nach links in Richtung Tunnel / Großheubach abzubiegen. Allerdings übersah er einen von Bürgstadt kommenden BMW-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Lichtmast beschädigt

Richelbach. Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt wurde in der Sportplatzstraße ein Alu-Lichtmast beschädigt. Die Instandsetzungskosten betragen etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.