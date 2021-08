Jugendliche Ladendiebe in Karlstadt

Nach der Kasse wurden die Beiden aufgehalten und an die verständigte Polizei übergeben. Vor den Beamten räumten die Jugendlichen, welche sich seit mehreren Wochen zu einem Ferienaufenthalt bei Verwandten in Karlstadt aufhalten ein, ca. 25 Ladendiebstähle in verschieden Geschäfte in Karlstadt begangen zu haben.

Dabei wurden hauptsächlich Kleidung, Kosmetika, Tabakwaren, Lebensmittel und Spielwaren entwendet. Es dürfte sich insgesamt um Waren im Wert von ca. 1000.- Euro gehandelt haben. Bei einer Wohnungsnachschau konnte nur noch ein Teil der gestohlenen Waren sichergestellt werden. Auf die Jugendlichen kommen nun Strafanzeigen zu.

Parkrempler in Laudenbach

Laudenbach, Lkr. Main-Spessart Beim Versuch aus einer Parklücke auszuparken stieß am Mittwoch gegen 09:55 Uhr in Laudenbach ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw gegen einen hinter seinem Fahrzeug geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand bei dem Verkehrsunfall ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt