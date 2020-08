Jugendliche in Zug von Aschaffenburg nach Miltenberg sexuell belästigt

Das 17-jährige Mädchen wollte mit einem Regionalexpress von Aschaffenburg in Richtung Miltenberg fahren. Kurz nach Abfahrt des Zuges berührte ein 30-jähriger Mann die 17-jährige am Gesäß und gab ihr einen Kuss auf die Backe. Der 30-jährige versuchte die Jugendliche weiterhin zu berühren und bedrängte sie. Dies konnte durch das Einschreiten der Schaffnerin unterbunden werden. Eine verständigte Polizeistreife stellte den Polizeibekannten an der nächsten Haltestelle in Obernburg/ Elsenfeld. Bei der anschließenden Durchsuchung des mutmaßlichen Täters wurde außerdem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Gegen den Mann sind Ermittlung wegen sexueller Belästigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.