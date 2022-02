Jugendliche brechen in Hösbacher Schulgebäude ein

Mehrere Jugendliche sind am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr in ein Schulgebäude in Hösbach eingedrungen. Die Täter sind vermutlich durch eine unverschlossene Hintertür ins Innere gelangt. Hier haben sie unter anderem die Jalousien eines Pausenverkaufs beschädigt und mehrere Gegenstände gestohlen. Ein Beschäftigter der Schule ertappte die Täter noch im Gebäude in flagranti, jedoch konnten die Judendlichen zunächst flüchten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich wurden mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren durch die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Aschaffenburg kontrolliert. Bei einem der Jugendlichen wurde zudem ein Desinfektionsmittel aufgefunden, welches er offensichtlich zuvor aus dem Schulgebäude gestohlen hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.