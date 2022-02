Jugendliche beschädigen Scheune in triefenstein

Am Donnerstag verständigte ein 61-jähriger Scheunenbesitzer aus Trennfeld die PI Marktheidenfeld. Grund hierfür war, dass dessen Scheune in der Hans-Bolza-Straße von Unbekannten beschädigt, bzw. verwüstet wurde. Nachdem der Vorfall bereits polizeilich aufgenommen war, meldete sich der Besitzer erneut bei der Polizei. Dieser hatte nämlich drei Jugendliche an seiner Scheune festgestellt, die aber sofort flüchteten, nachdem sie den Besitzer bemerkt hatten. Der Geschädigte konnte jedoch einen Jugendlichen bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Die beiden anderen Täter konnten von der anfahrenden Streife gestellt werden. Nach anfänglichem Leugnen zeigte sich das Trio geständig. Es handelte sich um einen 16-järigen und zwei 1-3jährige. Der verursachte Schaden beträgt 4000 Euro.

Fahrrad in Hafenlohr gestohlen

Hafenlohr. Im Zeitraum vom Mittwoch 20.30 Uhr bis Donnerstag 12.00 Uhr wurde in Hafenlohr, aus einer Garage Am Rödlein ein E-Bike entwendet. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein rotes Fahrzeug des Herstellers Corratec mit schwarzen Schutzblechen. Das Rad hatte einen Wert von ca.3000 Euro. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die PI Marktheidenfeld.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld