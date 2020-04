Jugendliche Automatenaufbrecher in Goldbach geschnappt

Streifen der Inspektion, Operativen Ergänzungsdienste und Verkehrspolizei fuhren sofort aus verschiedenen Richtungen an und konnten zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Diensthund „Califax“ arbeitete im weiteren Verlauf eine Fährte bis zu einem Lastzug aus, welcher in einigen hundert Metern Entfernung geparkt war. Hier konnte ein 15-Jähriger, der sich unter dem Fahrzeug versteckt hatte, dingfest gemacht werden. Den vierten Täter, einen 14-Jährigen, lieferte seine Mutter nach dessen Beichte auf der Wache ab.

Das Quartett wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Tatwerkzeuge, Spitzhacke, Axt und Brecheisen, konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Unachtsamkeit führt zu Unfall

Am Dienstag um 14:15 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Straße An der Lache. Hierbei griff er während der Fahrt zu einer Trinkflasche, um seinen Durst zu löschen. Er geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel, der von einem 62-jährigen Mann gelenkt wurde. Beim leichten Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Dienstag gegen 17:00 Uhr beobachten, wie ein amtsbekannter 34-Jähriger eine geringe Menge Marihuana in der Boppstraße kurz vor einer Polizeikontrolle wegwarf. Das Rauschgift wurde auf der Wache abgegeben, Anzeige von Amts wegen erstattet.

Starker Marihuanageruch erweckte am Mittwoch gegen 01:00 Uhr in der Spessartstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, welche anschließend einen 20-Jährigen kontrollierte. Hierbei konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und zum Zwecke der Einziehung sichergestellt werden.

Einmietbetrug

Eine 57-jährige Frau hatte sich für die Dauer von 14 Tagen in einem Hotel in der Innenstadt eingemietet und trotz mehrerer persönlicher Zahlungsaufforderungen den Mietpreis für insgesamt über 1000 Euro nicht beglichen. Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, war die Frau gerade dabei, mit kompletten „Hab und Gut“ zu verschwinden. Gegen die vorbelastete Täterin folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung auf der Dienststelle.