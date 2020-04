Joint am Main geraucht

Hierbei wurde er von einer Streife der Polizei Karlstadt beobachtet und anschließend einer Personenkontrolle unterzogen. Der Mann zeigte sich einsichtig und händigte den Beamtinnen freiwillig die angerauchte Marihuana-Zigarette aus. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehrfache Graffiti-Schmierereien

In der Zeit von Gründonnerstag um 15:00 Uhr auf Karfreitag um 10:30 Uhr, wurden auf dem Gelände der Erwin-Ammann-Halle in Karlstadt mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert. Neben vier Garagentoren, einem Mülleimer und einem Gebäude am Sportplatz, wurde auch ein Trafohäuschen des Energieversorgers mit Farbe angesprüht. Durch die Polizei Karlstadt wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

vd/Polizei Karlstadt