Johannesberg: BMW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Bei dem Versuch das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen überschlug sich dieses. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden).

Toyota in Gailbach durch unbekannten Täter beschädigt

Gailbach. Am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr hat ein unbekannter Täter einen schwarzen Toyota in der Dörrmorsbacher Straße auf der Beifahrerseite mutwillig verkratzt. Der dadurch verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Autoreifen in Schweinheim zerstochen

Aschaffenburg.Schweinheim. Ein 39-jähriger Autofahrer wurde nun innerhalb von wenigen Wochen schon zum zweiten Mal Opfer einer Sachbeschädigung. Bereits am 11.02.2022 wurde der Lack seines Fahrzeugs durch einen unbekannten Täter zerkratzt und ein Hinterreifen zerstochen. Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagvormittag wurde nun auch noch der rechte Vorderreifen zerstochen. Das Fahrzeug war in beiden Fällen zum Tatzeitpunkt in der Rotwasserstraße geparkt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

66-Jähriger verfolgt Graffitisprayer

Heigenbrücken. Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr hat ein 66-jähriger Zeuge mehrere junge Personen in flagranti ertappt, als diese die Wand einer Unterführung in der Jägerstraße mit Farbe besprühten. Als sie bemerkt wurden, flüchteten die Täter. Der Rentner nahm die Verfolgung auf und schaffte es einen der Graffitisprayer zu stellen. Dabei handelte es sich um ein 13-jähriges Kind. Er wurde durch die Polizei an seine Mutter übergeben. Die restlichen Täter sind bislang unbekannt.