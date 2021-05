Joggerin in Aschaffenburg sexuell Belästigt

Sie joggte hinunter zum Fuß- und Radweg in Richtung Ebertbrücke. Dort wurde die Frau von einem Roller überholt, der mit drei unbekannten Männern besetzt war. Während des Überholvorganges schlug der hinterste Mann auf den Po der 23-Jährigen. Die drei Männer entfernten sich weiter in Richtung Mainaschaff. Der Tatverdächtige war circa 20 bis 30 Jahre alt. Er war schlank und circa 180 Zentimeter groß. Alle drei Männer trugen keinen Helm.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Drei gegen Einen - Unfairer Kampf endet mit Kieferbruch

Kleinostheim. Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 16-Jähriger auf einer Skateanlage in der Kirchstraße von drei weiteren Jungs im Alter von 15 und 16 Jahren angegriffen. Hierbei wurde der 16-Jährige geschubst und sogar mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sich ein 56-jähriger Mann einmischte, entfernten sich die Angreifer in Richtung Bahnhof. Eine Streife der Aschaffenburger Bundespolizei stellte die drei Täter im Bereich des Hauptbahnhofes. Auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde die weitere Sachverhaltsaufnahme durchgeführt. Hierzu zählten eine erkennungsdienstliche Behandlung eines Täters und die Benachrichtigung der Eltern. Der angegriffene 16-Jährige erlitt durch den Vorfall Prellungen im Gesicht und eine blutende Wunde im Mundraum. Er musste letztendlich mit dem Verdacht auf eine Kiefer-Fraktur einem Krankenhaus zugeführt werden. Gegen die drei Angreifer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Streit eskaliert - 73-Jähriger wird leicht verletzt

Kleinostheim. Am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, eskalierte in der Hanauer Straße eine Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 73 und 59 Jahren. Im Verlauf dessen flüchtete sich der 73-Jährige in seinen Auto. Der 59-jährige Mann folgte ihm und griff durch das geöffnete Fenster, woraufhin er den Finger des Flüchtenden verbog. Zudem beleidigte er seinen älteren Kontrahenten. Den 59-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Unbekannter beschädigt Jagdkanzel - Zeugen gesucht

Haibach. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Montag, 11 Uhr bis Dienstag, 08 Uhr eine Jagdkanzel im Dörrmorsbacher Wald im Bereich des Heinrichsbergs. Hierbei wurde die Tür und weitere Holzteile gewaltsam entfernt und auf den Boden geworfen. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden.

