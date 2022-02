Jogger und Förster: Ungute Begegnung in Kleinostheim

Der Förster befuhr mit seinem Dienstfahrzeug gegen 11.30 Uhr berechtigt einen Forstweg. Auf Höhe der so genannten Reibsandkaude kam ihm ein Jogger entgegen. Obwohl der Revierförster sein Fahrzeug möglichst nah am Fahrbahnrand anhielt, um dem Jogger so ein gefahrloses Vorbeilaufen zu ermöglichen, soll dieser mit Absicht gegen den Außenspiegel des Forstfahrzeuges geschlagen haben. Hierbei wurde das Spiegelgehäuse verkratzt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Der Jogger fotografierte noch das Kennzeichen des Forstfahrzeuges, ehe er sich von der Örtlichkeit entfernte.

Unfall beim Abbiegen

Am Samstagabend kam es auf der B26 zwischen Goldbach und Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford Mondeo fuhr von Goldbach in Richtung Aschaffenburg. An der Zufahrt zur A3 wollte der Fahrer des Ford nach links in Richtung Nürnberg auffahren und übersah beim Abbiegen einen aus Richtung Aschaffenburg kommenden Pkw VW Sharan. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 EUR.

Radkappen entwendet

Aschaffenburg. Zwischen dem 1.02. und 5.02.2022 wurden aus einer privaten Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Kolpingstraße, vier Radkappen von einem geparkten BMW entwendet. Der Wert der vier Radkappen beziffert sich auf etwa 100 Euro.

Hösbach. Bereits am Freitag kam es auf dem Parkplatz des A3-Centers in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audi Q5 parkte gegen 11:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem oberen Parkdeck in der vordersten Reihe mit Blickrichtung zur Boschstraße. Als der Geschädigte gegen 11:.30 Uhr an seinen Audi zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug im Bereich der hinteren rechten Tür beschädigt worden war. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten an dem schwarzen Audi des Geschädigten, grüne Lackspuren des bis dato noch unbekannten Verursachers gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 2000 Euro.

Unfallflucht auf dem Ankerplatz in Mainaschaff

Mainaschaff. Auf dem Ankerplatz in Mainaschaff kam es am Samstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Seat parkte sein Fahrzeug gegen 13 Uhr auf einem der gekennzeichneten Parkplätze. Gegen 14.15 Uhr kehrte der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurück und stellte hierbei fest, dass der Seat am linken Heckbereich beschädigt worden war. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 Euro.

Auto kollidiert mit Fuchs

Mömlingen. Auf der Strecke zwischen Pflaumheim und Mömlingen kollidierte am Samstagabend der Fahrer eines Opel Astra mit einem querenden Fuchs. Während an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand, wurde der Fuchs durch den Zusammenprall tödlich verletzt. Nach dem Unfall war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

