Jogger in Goldbach von Hund gebissen

Am Morgen des 19.08.20, gegen 09:50 Uhr, wurde ein Jogger von einem Hund gebissen. Hierbei lief der 38-Jährige entlang eines Waldweges hinter dem Waldschwimmbad in der Hauptstraße. Dort kam ihm ein Mann mit einem angeleinten Hund entgegen, wobei dieser zunächst am Wegesrand wartete. Als der Jogger das Tier passierte, sprang es auf und biss den Mann in die Hüfte. Der 38-Jährige wies zunächst lediglich einen blauen Fleck auf, weshalb er ohne weitere Maßnahmen den Nachhauseweg antrat. Im weiteren Verlauf verschlechterte sich der Zustand der Wunde, sodass eine medizinische Versorgung notwendig war. Zu dem Hundebesitzer fehlen nun jegliche Informationen.

Zum Hundebesitzer gibt es folgende Informationen

Er war circa 45-50 Jahre alt und 1,80 Metereter groß.

Er hatte eine kräftige, sportliche Figur.

Er trug sein Haar und seinen Bart sehr kurz und trug dunkle Oberbekleidung sowie Bluejeans.

Der Hund hatte braunes Fell und eine Höhe von etwa 70 Zentimeter.

Es könnte sich hierbei um einen Ridgeback handeln.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht auf dem Aschaffenburger Schlossplatz

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, in der Zeit von 16 Uhr bis 16:30 Uhr, einen Pkw Hyundai. Das Fahrzeug war auf dem Schlossplatz abgestellt und weist nun eine Delle auf. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

16-Jähriger führt bei Kontrolle Messer mit sich

Aschaffenburg-Nilkheim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2 Uhr, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung gerufen. Mehrere Jugendliche befanden sich zu später Stunde auf einem Spielplatz im Fichtenweg und hörten lautstark Musik. Sie wurden durch die eingesetzte Streife zur Ruhe ermahnt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten ein Springmesser sicher, dass von einem 16-Jährigen griffbereit in der Jacke geführt wurde. Er erhielt eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg