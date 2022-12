Jochbeinbruch nach Streit in Aschaffenburger Disko

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach muss sich die Körperverletzung zwischen 1.45 Uhr und 6 Uhr morgens in der Ludwigstraße zugetragen haben. Ein 29-Jähriger wurde dabei von einem bislang Unbekannten mutmaßlich ins Gesicht geschlagen, sodass er dadurch eine Fraktur am Jochbein davontrug.

Der Sachverhalt wurde erst im Laufe des Samstagvormittags polizeibekannt. Ob sich die Tat in den Räumlichkeiten des Lokals oder davor zugetragen hat, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie der genaue Tathergang.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Sachdienliches angeben, das zur Aufklärung des Vorfalls beiträgt? Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in der Sache wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich dringend zu melden.

Autoscheibe eingeschlagen - Werkzeug entwendet - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hat ein Unbekannter die Scheibe eines Pkws eingeschlagen und eine wertige Motorsäge entwendet. Die Polizei Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen auch auf Zeugenhinweise.

Die Tat muss sich dem aktuellen Sachstand nach zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 5.50 Uhr, "Am Rosensee" ereignet haben. Ein bislang Unbekannter hat die Seitenscheibe eines schwarzen VW Passat offensichtlich eingeschlagen, um aus dem Fahrzeug eine Motorsäge der Marke Stihl zu entwenden. Von dem Dieb fehlt bislang jede Spur.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Beute hat schätzungsweise einen Wert von rund 500 Euro.

Die Ermittler suchen nun auch nach möglichen Zeugen der Tat. Sie fragen:

Wer hat zur relevanten Zeit etwas gesehen oder gehört?

Wer hat verdächtige Personen im Bereich des Fahrzeugs gesehen?



Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Falschfahrer auf der A3 - Wer wurde durch die Fahrweise gefährdet?

BESSENBACH. Bereits am Mittwoch war auf der A3 ein Falschfahrer unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer werden dennoch gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Nachdem am Mittwoch, gegen 23.00 Uhr, Mitteilungen über einen in falscher Richtung fahrenden Pkw auf der A3 eingegangen waren, setzten sich gleich mehrere Streifenwagen in Bewegung, um die Gefahr zu bannen. Bei dem falsch fahrenden Fahrzeug hatte es sich um einen grauen Mercedes Kleintransporter mit Würzburger Kennzeichen gehandelt, der auf der eigentlichen Richtungsfahrbahn gen Süden entgegengesetzt unterwegs war.

Der Mercedes ist offensichtlich kurz nach den Mitteilungen von der Autobahn abgefahren. Die Streifen der Verkehrspolizei konnten das Fahrzeug auf der A3 nicht mehr feststellen. Dem aktuellen Sachstand nach war der Mercedes zwischen den Anschlussstellen Bessenbach und Aschaffenburg-Ost unterwegs, wobei hier mindestens ein Fahrzeug dem Falschfahrer ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Gegen den 82-jährigen mutmaßlichen Fahrer läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Kleintransporters gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter

Tel. 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG . Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 14.45 Uhr, wurde in der Goldbacher Straße (Bereich der 60er Hausnummern) ein grau-schwarzes Herrenrad der Marke Cube aus einem Hof entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 17.20 Uhr und 19.05 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht in der Tiefgarage "Stadthalle" an einem weißen Volvo. Das Auto stand auf Parkebene 4 und weißt rote Lackspuren auf.

ASCHAFFENBURG-DAMM. Am Samstag, zwischen 13.40 Uhr und 14.40 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht in der Bert-Brecht-Straße, bei der ein grauer VW Passat an der Fahrertür beschädigt wurde.

STOCKSTADT. Im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 12.50 Uhr, wurden im Bereich Obernburger Straße / Hauptstraße mehrere Schmierereien an Hauswänden aufgesprüht.

GROSSOSTHEIM. Am Samstag geriet um 19 Uhr ein silberner Citroen auf der Staatsstraße zwischen Schaafheim und Großostheim von der Fahrbahn ab, nachdem er einem unbekannten dunklen Pkw ausweichen musste, der ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der Citroen kollidierte mit dem Bordstein und wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

JOHANNESBERG. Am Samstag brannte um 12.20 Uhr eine schwarze Mülltonne in der Lindenstraße. Die Polizei geht von Sachbeschädigung durch Brandlegung aus.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU. Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag 12 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht im Taunusring. Der schwarze Ford Fiesta wurde an der Fahrzeugfront beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

