Jetski prallt auf Mini - Unfall im Alzenauer Mühlweg

Im Mühlweg ereignete sich um 18:15 Uhr ein eher ungewöhnlicher Unfall. Ein 61-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Land Rover mit Anhänger den Mühlweg in Fahrtrichtung Alzenau. Auf dem Anhänger hatte er einen Jetski geladen. Aufgrund eines technischen Defekts löste sich die Anhängerkupplung vom Land Rover. Der Anhänger rollte in Richtung Gehweg und der auf dem Anhänger befindliche Jetski wurde auf einen Mini geschleudert, welcher in der Hofeinfahrt parkte. Neben den Schäden an den beiden Fahrzeugen wurde auch der Holzzaun des Anwesens beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf fast 8.000,- Euro geschätzt.

Karlstein am Main - Ein 21-jähriger Fahrer eines Nissan teilte bei der Polizei eine Unfallflucht mit, die sich auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes im Industriegebiet Süd in Alzenau ereignet haben soll. Die Polizeibeamten stellten allerdings vor Ort fest, dass der Schaden von einer anderen Unfallörtlichkeit stammen dürfte, da jegliche Unfallspuren auf dem Parkplatz fehlten. Die Unfallflucht dürfte sich in der Zeit von 07:00 bis 12:00 Uhr in Dettingen am Main, Auwanne, ereignet haben. Hier hatte der Elektriker Arbeiten im Kindergarten durchgeführt und den Pkw vor dem Gebäude geparkt. Am Firmenfahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 4.000,- Euro. Hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Glasscheiben im Kahler Wald entsorgt - Polizei fasst Umweltverschmutzer

Kahl am Main - Im Bereich der Staatsstraße 2305, im Emmerichshofener Forst, wurde von einem Forstarbeiter eine illegale Müllentsorgung festgestellt. Insgesamt wurden ca. 1,5 t Glasscheiben und diverse Sanitärgegenstände neben einem Waldweg entsorgt. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem Verursacher aus Hessen, der die illegale Entsorgung gegenüber der Polizei auch einräumte. Neben der Beseitigung seines Mülls erwartet die Person jetzt noch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

