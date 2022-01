Jesus Statue in Külsheim beschädigt - Zeugen gesucht

Der oder die Täter verursachten durch das Umwerfen zwischen 11.30 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Külsheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09345 241, zu melden.

Küchenbrand in Assamstadt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Montag in Assamstadt in der Gartenstraße kam es zu einem Sachschaden von rund 30.000 Euro. Eine 79-Jährige kochte sich gegen 12.15 Uhr Essen und gab Öl in die heiße Pfanne. Hierbei spritze das Öl nach oben an die Dunstabzugshaube, wodurch diese Feuer fing. Ein hinzueilender Nachbar konnte mit einem Feuerlöscher die zwischenzeitlich ebenfalls brennende Pfanne und die Abzugshaube löschen. Die gesamte Kücheneinrichtung wurde durch den Brand unbrauchbar. Verletzt wurde niemand.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis