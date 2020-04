Jede Menge Betrunkene und Berauschte im Verkehr

Betrunkener Radfahrer in Aschaffenburg

In der Behlenstraße wurde am Montag um 18:30 Uhr ein Radfahrer angehalten, der fast mit einem Streifenwagen kollidiert war. Der 44-jährige Lenker wirkte bei der Kontrolle stark betrunken und schwankte. Ein angebotener Alcotest ergab einen Wert von unter einem Promille. Gleichzeitig räumte der Mann die Einnahme eines Drogenersatzstoffes ein. Wegen dem Mischkonsum wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt auf der Dienststelle durchgeführt.

Betrunkenen Autofahrer angehalten

Um 21:15 Uhr wurde im Ortsteil Gailbach im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ein 24-Jähriger von einer Polizeistreife mit seinem Pkw Opel angehalten. Bei ihm fiel deutlicher Alkoholgeruch auf, ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein zum Zweck der Einziehung sichergestellt.

Autofahrer baut Unfall und haut ab

Der bisher nicht ermittelte Fahrer eines Pkw Opel wurde am Dienstag um 09:47 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie er in der Steubenstraße beim Ausparken gegen einen BMW stieß, beschädigte und sich trotz Hinweis von der Unfallstelle entfernte. Er hinterließ einen Fremdschaden von etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Um 03:00 Uhr wurde in der Schönbornstraße am Dienstag eine 39-jährige Radfahrerin angehalten, weil sie ohne Licht unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr. Sie räumte den Konsum von Alkohol und Rauschgift ein, worauf durch die Ordnungshüter die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde, welche ein Arzt im Klinikum entnahm. Außerdem wurde bei der Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Kriminalitätsgeschehen

Betäubungsmittelverstoß

Am Montag um 17:30 Uhr wurde eine Personengruppe im Schöntal von einer Zivilstreife kontrolliert. Hierbei hatte ein 31-Jähriger eine geringe Menge Marihuana auf dem Schoß, das sichergestellt wurde.

Diebstahl aus einem Pkw

Bereits am Samstag verschwanden aus einem Pkw BMW, welcher am Waldfriedhof abgestellt war, eine Handtasche mit Geld und diversen anderen Gegenständen. Es wurden keine Aufbruchspuren entdeckt. Der Wert der Beute wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Amtsbekannter Ladendieb klaut erneut

Am Montag um 14:30 Uhr wurde ein 34-Jähriger in einem Lebensmittelladen in der Glattbacher Straße vom Detektiv beobachtet, wie er eine Süßigkeitenbox aufriss und einige Riegel vor Ort aß. Der vorbestrafte Mann hatte kürzlich erst ein Hausverbot erhalten und wird nun auch noch wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Beim Ausweichen mit Leichtkraftrad verunglückt

Rothenbuch. Am Montag um 16:30 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped die Kreisstraße AB 6 von Rothenbuch kommend in Richtung Lichtenau. Ein Unbekannter fuhr zur selben Zeit mit einem weißen Pkw in entgegengesetzter Richtung. Nach Auskunft des Zweiradfahrers fuhr der Unbekannte auf der gut fünf Meter breiten Fahrbahn relativ mittig, sodass der junge Mann ausweichen musste, von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abkam und dort stürzte. Ein Gebüsch fing seinen Sturz ab, das Moped fiel eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter. Mit leichten Verletzungen kam der 17-Jährige ins Stadtkrankenhaus Lohr. Außerdem schlägt ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro zu Buche. Möglicherweise hat der Fahrer des weißen Pkw den stürzenden Mopedfahrer nicht bemerkt. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Kollision zwischen Fahrrad und Laufrad

Hösbach. Einen nicht alltäglichen Unfall musste eine Polizeistreife am Montag um 16:05 Uhr aufnehmen. Hierbei fuhr ein unbekannter Radfahrer mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerüberweg über die Bundesautobahn A 3, von der Mühlstraße im Ortsteil Sand in Richtung Uferstraße. Hierbei kam er zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Laufrad, das von einem 4-Jährigen gesteuert wurde. Das Kind stürzte hierbei und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Radfahrer und die Mutter des Buben brachten das Laufrad weg und trennten sich einvernehmlich, ohne Personalien auszutauschen.

Die Polizei bittet den Radfahrer, welcher mit einem grauen Sportrad unterwegs war, sich unter der TelNr: 06021/857-2230 zu melden.

Betrunkener Radfahrer stürzt

Großostheim. Im Ortsteil Ringheim wurde am Montag um 14:30 Uhr ein 43-Jähriger von einem Zeugen aufgefunden, der von seinem Fahrrad gestürzt war und sich hierbei mehrere Verletzungen zugezogen hatte. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Polizeistreife bei ihm stark eingeschränkte Orientierungsfähigkeit und eine massiv verwaschene Aussprache feststellen. Neben der ärztlichen Versorgung im Klinikum wurde von dem Mann durch einen Arzt noch eine Blutentnahme durchgeführt, da er einen Wert von knapp 2,5 Promille erreicht hatte.

Betäubungsmittelverstoß

Großostheim. Starker Marihuanageruch erweckte die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung am Dienstag um kurz vor 03:00 Uhr in der Nähe der Welzbachhalle. Bei der Durchsuchung zweier 18-jähriger Männer kamen jeweils geringe Mengen an Rauschgift zu Tage. Das Marihuana wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt. Anzeige in beiden Fällen vorgelegt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg