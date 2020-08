Jahrhunderte alte Eiche in Schimborn musste gefällt werden

In den frühen Morgenstunden hatten Anwohner einen lauten Schlag gehört. Bei Tageslicht erkannten sie die Gefahr an der alten Eiche: Durch einen massiven Riss drohte ein großer Teil des Baumes in Richtung eines Wohnhauses abzubrechen. Vermutlich hatte hier der Blitz eingeschlagen.

Knapp neben dem aktuellen Riss war auch eine Baumnarbe zu erkennen. Wie ältere Anwohner erzählten, hat hier in den 60er-Jahren schon einmal ein Blitz eingeschlagen. Die Feuerwehren aus Schimborn und Mömbris konnten aufgrund der Ausmaße des Baumes nur den Nahbereich sichern und die Durchgangsstraße sperren.

Als eine Fachfirma vor Ort war, stellte sich heraus, dass der Baum nicht mehr zu retten ist. Deshalb rollte ein 100-Tonnen-Kran an, auch schweres Gerät kam zum Einsatz, um den Baum Stück für Stück zu zerlegen. Unklar war, ob die Straße "Zur Eiche" aufgrund der nun fehlenden Eiche auch weiterhin so heißen wird.

Ralf Hettler