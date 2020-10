Jaguar-Fahrer verliert Kontrolle auf der A3 bei Weibersbrunn

Gegen 5:30 war der 38-Jährige auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Jaguar prallte in die mittlere Leitwand, drehte sich um 180 Grad und blieb dann gegen der Fahrtrichtung auf der mittleren Spur stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Am Jaguar entstand Sachschaden von mehreren zehn Tausend Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und reinigten die Fahrbahn. Bis der Bergung des Autos musste die linke und mittlere Spur gesperrt werden.

Ralf Hettler