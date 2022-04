Im Waldbereich oberhalb des Kieswerks in Faulbach wurde am 14. April ein Reh mit massiven Bissverletzungen aufgefunden. Am 20. April wurde im Bereich des Reit- und Fahrclubs in Breitenbrunn ein Rhodesian Ridgeback dabei beobachtet, wie dieser ein Reh gerissen und schwer verletzt hat. Beide Rehe mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen erlöst werden.

Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem in Frage kommenden Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 zu melden.

Ein Rhodesian Ridgeback (Archivbild)

Schaden nach Ausweichmanöver

Schneeberg. Am Freitagnachmittag befuhr ein Skoda-Fahrer die Bundesstraße von Rippberg kommend in Richtung Schneeberg, als ihm kurz vor Ortseingang ein Daimler entgegen kam. Dieser war gerade ausgeschert um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Der Skoda-Fahrer, der seinen Pkw möglichst weit rechts positionierte, blieb mit seinem rechten Rad am Bordstein hängen. Hierbei verursachte er einen Felgenschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Glasbausteine und Fensterscheibe an Grundschule beschädigt

Miltenberg. Im Zeitraum von Donnerstag, 21. April, 16.15 Uhr, bis Freitag, 22. April, 9 Uhr, hat ein Unbekannter an der Grundschule in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße mit einem Stein 13 Glasbausteine und eine Fensterscheibe beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Polizei Miltenberg/mm