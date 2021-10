Jäger verwechselt in Wertheim Pferde mit Wildschweinen: Zwei Tiere tot

Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr saß der Jäger im Bereich des Gewanns "Am Graben" an, um ein bewirtschaftetes Feld vor Wildschaden durch Wildschweine zu schützen. Hierbei verwechselte der Mann vermutlich zwei Pferde, die sich neben dem Feld auf einer Koppel befanden, mit Wildschweinen, woraufhin er auf die Tiere schoss. Die beiden Pferde verendeten an den dadurch entstandenen Verletzungen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

Auf Nachfrage unseres Medienhauses wollte die Polizeipressestelle keine Details zu dem Jäger bekannt geben, etwa sein Alter. Strafrechtlich relevant ist seine Tat nach Einschätzung eines Sprechers nicht. Dies wäre nur dann der Fall, wenn er die beiden Huftiere absichtlich getötet hätte. Sehr wohl erwartet ihn jedoch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren der zuständigen Jagdbehörde nach dem entsprechenden Bundesgesetz. Da von Jägern eine gewisse Zuverlässigkeit erwartet werde, sei auch der Entzug des Jagdscheins »natürlich denkbar«.

Beim Ausparken 2.500 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet

Wertheim. An einem Wertheim geparkten Pkw Subaru entstand von Samstagnacht auf Sonntag Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Besitzer hatte seinen Subaru Trezia am Samstag gegen Mitternacht in der Straße Am Reinhardshof in Richtung Salon-de-Provence-Ring geparkt. Als er am Sonntag gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke, das Stoßstangeneck und das Rücklicht hinten links beschädigt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden kümmerte er sich offensichtlich nicht.

Das Polizeirevier Wertheim bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09342 91890.

Auto auf Discounter-Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht

Wertheim. Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag einen Pkw auf dem Parkplatz eines Wertheimer Discounters in der Breslauer Straße beschädigt. Im Zeitraum von 15 Uhr bis 15.30 Uhr wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des blauen Audi A3 zerkratzt. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890.

vd/Polizei Heilbronn