Jäger mit Alkohol im Blut in Miltenberg unterwegs

Um 02.45 Uhr hielt die Streife das Fahrzeug in der Breitendieler Straße an. Bei der Kontrolle stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer brachte einen Wert von fast einem Promille zu Tage. Der Mann hatte zudem seine Jagdwaffe bei sich.

Die Repetierbüchse und auch die Schlüssel des Autos mussten die Polizisten in der Folge sicherstellen. Nach den notwendigen Maßnahmen konnte der Jäger zu Fuß entlassen werden. Auf ihn kommen aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Aufmerksamer Zeuge meldet Schlangenlinienfahrer - Mann mit über zwei Promille unterwegs

Breitenbrunn/Altenbuch Kreis Miltenberg. Am Dienstagnachmittag stellten Beamte der Polizei Miltenberg bei einem Autofahrer einen erheblichen Alkoholwert fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Beamten verständigt.

Gegen 17 Uhr erhielt die Miltenberger Polizei die Mitteilung über einen auffällig fahrenden Pkw, der von Breitenbrunn in Richtung Altenbuch unterwegs war. Das Auto habe bereits einen Leitpfosten touchiert.

Die Beamten konnten den Fahrer des betreffenden Autos kurze Zeit später an der Wohnanschrift des Mannes feststellen. Er lag mit über zwei Promille Alkohol im Blut neben seinem Fahrzeug. Er musste in der Folge eine Blutentnahme übe sich ergehen lassen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der Führerschein beschlagnahmt.

Der angefahrene Leitpfosten blieb unbeschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Beamten haben ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer eingeleitet.

Fahrrad gestohlen – Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter ein orange-grünes Herren-Mountainbike der Marke Focus entwendet. Die Obernburger Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der unbekannte Täter hat das an einem Zaun im Bereich des Parkplatzes der Geschäfte Takko und Fressnapf angeschlossene Rad gestohlen. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag 06.00 Uhr ereignet haben. Im Anschluss hat sich der Täter mit der Beute vom Tatort in der Bahnhofstraße entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Fahrzeugschlüssel gestohlen – Wer hat etwas gesehen?

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Fahrzeugschlüsseldiebstahls, der sich am Samstagmittag zugetragen hat. Ein Unbekannter hat den Schlüssel eines Lkw gestohlen und ist unerkannt entkommen. Die Obernburger Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der unbekannte Täter muss die Gelegenheit genutzt haben, dass der Besitzer des Fahrzeugs der Marke Toyota gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt war und die Tür des Lkw offen stand. Den noch steckenden Schlüssel muss der Dieb zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr abgezogen haben. Im Anschluss ist der Täter unerkannt vom Tatort in der Burgundstraße entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.