Jackpot vor Spielothek in Schweinfurt

Er wollte daneben einparken und schaffte es nicht, ohne mit seinem Wagen am anderen Wagen hängen zu bleiben. Hierbei beschädigte er das andere Fahrzeug für geschätzte 1500 Euro.

Beim Eintreffen der Streife fiel den Beamten gleich Alkoholgeruch bei dem unfallverursachenden Fahrer auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von ca.1,8 Promille, was wohl die Ursache für die Fehleinschätzung der Abstände beim Einparken hervorgerufen haben dürfte. Sein von ihm genutzter Pkw wurde an Ort und Stelle ordentlich abgestellt, der Fahrer musste zur Blutentnahme mitkommen. Seine Fahrerlaubnis wurde zur Vorbereitung der Einziehung sicher- und an die Staatsanwaltschaft Schweinfurt überstellt. Der Schlüssel für seinen Fahrzeugs konnte schließlich einem verständigten Arbeitskollegen (mit Einverständnis des Eigentümers) übergeben werden. Dieser brachte den Beschuldigten nach Hause.

mkl/Polizei Schweinfurt