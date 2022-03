Internet-Betrügereien in Marktheidenfeld reißen nicht ab

Jedem der Geschädigten ist ein Schaden im dreistelligen Bereich entstanden, insgesamt von circa 1.000 €. Diese Betrugsmasche nimmt seit Jahren zu.

Die polizeilichen Ermittlungen gestalten sich in diesem Bereich zumeist sehr langwierig und schwierig. Den Tätern bzw. Hintermännern, die oftmals aus dem Ausland agieren, ist kaum beizukommen und die Opfer bleiben auf ihren Schäden sitzen. Nicht selten werden den Geschädigten als „Vertrauensbeweis" Ausweisbilder der angeblichen Verkäufer vorgelegt. Diese wurden allerdings zuvor von weiteren Opfern betrügerisch digital erlangt und zu Betrugszwecken missbraucht. Die Zahlungsabwicklung erfolgt häufig über nur zu Betrugszwecken angelegte Konten bei sogenannten Internetbanken oder Finanzdienstleistern (mit der Option „ohne Käuferschutz"). Die erlangten Gelder werden sofort auf weitere, zu gleichem Zweck eröffnete Konten weitergeleitet. Eine Rückholung der überwiesenen oder gesandten Gelder ist nur in den seltensten Fällen möglich.

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb zur entsprechenden Vorsicht bei Internetgeschäften. Verdachtsmomente können beispielsweise sehr günstige Preise von Artikeln sein, welche eigentlich derzeit nur schwer lieferbar sind. Zudem wird ausdrücklich davor gewarnt, Bilder seines Personalausweises im Internet an unbekannte Personen zu verschicken.

Ausführliche Informationen und Hilfestellungen zu diesen sowie zu weiteren Betrugsphänomenen sind auch im Internet unter www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ unter „Themen & Tips" zu finden.

Unfallflucht durch bislang unbekanntes Fahrzeug

Erlenbach bei Marktheidenfeld. Am 02.03.2022 ist im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 9 Uhr, ein unbekanntes Fahrzeug an einer Scheune im Bereich der Friedhofstraße in Erlenbach bei Marktheidenfeld hängen geblieben. Durch den Besitzer wurde bekannt, dass der Schaden im oben genannten Zeitraum durch einen unbeteiligten Zeugen festgestellt wurde, dieser aber kein Fahrzeug gesehen habe, welches die Beschädigung am Gebäude verursacht hat. An der Scheune entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum beschrieben Vorfall liefern kann, wird gebeten sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter 09391/9841-0 zu melden.

Vermehrt Drohnenflüge im Wohngebiet festgestellt

Kreuzwertheim. Durch einen Mitteiler aus Kreuzwertheim sind der Polizei Marktheidenfeld vermehrt Drohnenflüge in den Abendstunden im Bereich Lindenstraße in Kreuzwertheim gemeldet worden. Der Polizei liegen hierzu keinerlei Genehmigungen vor. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung gebeten auf Drohnen, welche im Wohngebiet fliegen und eventuell Aufnahmen fertigen, zu achten.

Da der Drohnenpilot/in wahrscheinlich keine Genehmigung zum Überfliegen von Wohngebieten hat, wird um Hinweise des Eigentümers gebeten. Hierzu kann jederzeit die PI Marktheidenfeld unter 09391/9841-0 kontaktiert werden.

hosa/Quelle: Polizei Marktheidenfeld