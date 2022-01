International gesuchter Mörder am Flughafen Frankfurt verhaftet

Als der 42-jährige Albaner am Nachmittag des 1. Januars nach Istanbul ausreisen wollte, klickten die Handschellen. Die albanischen Strafverfolgungsbehörden suchten mit internationalem Haftbefehl nach dem Mann, der gemeinsam mit seinem Vater im August 2000 einen hochrangigen Polizeibeamten in Albanien getötet hat. Nachdem er einen Teil seiner Strafe bereits verbüßt hatte, kam er im November 2017 gegen Kaution auf freien Fuß und tauchte dann unter. Bundespolizisten führten den Mann am 2. Januar einem Haftrichter vor. Der Mann wartet nun im Justizvollzug auf seine Auslieferung an die albanischen Behörden.