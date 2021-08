Insekt sticht zu: 25-Jährige stürzt beim Radfahren in Collenberg

Am Montag, gegen 11:40 Uhr, war eine 25-jährige Radfahrerin auf dem Fahrradweg zwischen Collenberg und Dorfprozelten unterwegs. Durch ein unbekanntes Insekt wurde sie beim Radeln gestochen und stürzte infolge dessen von ihrem Fahrrad. Die junge Frau musste mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Erlenbach am Main verbracht werden.

Amorbach. Einer Beschäftigten einer Firma in der Dr.-F. A. Freund-Straße wurde am Montagmorgen die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hängte ihre Handtasche über eine Türe in der Firma und bedeckte diese mit einer Jacke, so dass man die Handtasche nicht sehen konnte. Ein Unbekannter nutzte jedoch die Zeit zwischen 06.15 und 06.45 Uhr und entwendete die darin befindliche Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dingen wie Personalausweis, Scheckkarte etc. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Kraftfahrer geraten in Streit

Miltenberg. Einer provoziert – der Andere beleidigt, so könnte man die Ursache eines Streits kommentieren. Mit seinem Lkw blockierte am Montag gegen 13.30 Uhr ein 57-jähriger Fahrer die Hofausfahrt eines Anwesens in der Ziegelgasse. Die Ausfahrt wurde komplett durch den dort stehenden Lastkraftwagen für andere Verkehrsteilnehmer blockiert. Ein aufgebrachter 79-jähriger Fahrzeugführer beleidigte den Lkw-Fahrer mit unschönen und nicht wiederholungswürdigen Worten, woraufhin der Lkw-Fahrer auch alles daran setzte, um sein Gegenüber mit lautstarker Schreierei zu provozieren, auch um von seinem verbotswidrigen Parken abzulenken. Erst die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Streitenden beschwichtigen und es kehrte wieder Ruhe ein. Allerdings muss der 79-jährige Rentner mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.