Insassen eines Lastenkraftrads bei Unfall eingeschlossen und schwer verletzt

Der 47-jährige Fahrer bremste voll ab, wich aus und konnte hierdurch einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings geriet das Fahrzeug hierdurch ins Schlingern und kippte um. Die beiden Insassen des Lastenkraftrads waren in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und wurden durch die Feuerwehr befreit. Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Renault-Fahrer hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

E-Bike-Fahrer verliert Kontrolle

Alzenau-Albstadt. Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer verlor, am Samstagnachmittag, im Bereich Borngasse / Am Sportplatz die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt.Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand kein sichtbarer Schaden.

Westerngrund - Gegen 16 Uhr fuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer, am Samstagnachmittag, von der Hofstädtener Straße aus kommend nach links in die Hauptstraße ein und übersah hierbei einen in Fahrrichtung Schöllkrippen fahrenden Kleintransporter. Der 40-jährige Ford-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der VW-Fahrer hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

mkl/Polizei Alzenau