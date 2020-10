Ins Schleudern gekommen: Seat kracht in Brücke  19-Jähriger verletzt

Der 19-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit seinem Seat von Kloster Bronnbach kommend in Richtung Niklashausen auf der Landesstraße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Auto offenbar auf der vom Regen nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Seat drehte sich um die eigene Achse und krachte mit der Beifahrerseite in das Brücken-Widerlager, also den Teil der Brücke, der am angrenzenden Erddamm aufliegt. Dadurch, dass das Fahrzeug mit der Beifahrerseite statt mit der Fahrerseite auf die Brücke prallte, wurde der 19-Jährige nicht schwerer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Wertheim und Reicholzheim sicherten die Unfallstelle. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.