Inlineskaterin gegen Auto: Frau in Alzenau schwer verletzt - Hubschrauber vor Ort

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr kam es am Industriepark Giesbert in Alzenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen Inlineskaterin und einem Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander, wobei die Frau schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde kurzzeitig bewusstlos.

Neben Kräften der Polizei und Feuerwehr waren auch zwei Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Christoph 2 aus Frankfurt vor Ort. Der Rettungsdienst brachte die 32-Jährige laut Polizei per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße 2805 war für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Auf Nachfrage teilte Polizeisprecher Maximilian Basser mit, dass die Frau nach bisherigem Ermittlungsstand Vorfahrt gehabt hatte.

