Inhalt eines Pakets in Marktheidenfeld gestohlen

Ein Paketdienst lieferte das Paket in einem Anwesen in der Schlesienstraße ab. Es wurde von einem Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus entgegengenommen und im Hausflur vor der Wohnungstür des Empfängers abgelegt. Als dieser heimkam, musste er feststellen, dass die Verpackung seitlich beschädigt und der Inhalt, eine Umhänge/Laptoptasche mit Wert von ca. 47 €, entnommen wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld