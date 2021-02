Infektionsschutzgesetz: Check auf Kahler Feldweg - Beifahrer springt aus schwarzem Golf

Nach kurzer Nachfahrt stoppte der Wagen plötzlich ab und bevor der Streifenwagen anhalten konnte, riss der Beifahrer die Türe auf und rannte nach rechts in den Erlenwald davon. Die anschließend erfolgte Fahndung nach dem Beifahrer blieb ergebnislos. Die beiden 19-jährigen verbliebenen jungen Männer machten auf Vorhalt keinerlei Angaben zum Beifahrer, auch waren sie sonst nicht zu Gesprächen bereit. Aufgrund der drei Hausstände erwarten beide verbliebenen Fahrzeuginsassen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Betrunken im Treppenhaus gestürzt und randaliert

Blankenbach. Am Dickbusch nahm ein Bewohner eines Zweifamilienhauses gegen 21.35 Uhr ein lautes Rumpeln im Untergeschoss wahr. Alkoholbedingt stürzte ein Anwohner im Treppenhaus und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Da der 30-jährige gestürzte Mann im Anschluss auch noch zu Randalieren begann, wurde die Polizei dazu gerufen. Aufgrund der starken Alkoholisierung war kein Alkotest möglich. Die eingesetzte Notärztin riet zu einer Einweisung ins Klinikum Aschaffenburg, um die Kopfplatzwunde fachmännisch zu versorgen. Da der „Betrunkene“ schon vor Ort bei der ärztlichen Untersuchung von den Polizeibeamten am Boden fixiert werden musste, wurde der Krankenwagen von einer Polizeistreife auf dem Weg ins Klinikum begleitet. Die Ermittlungen ergaben, dass die Person aufgrund der starken Alkoholisierung alleinbeteiligt im Treppenhaus stürzte und somit liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor.

Verkehrsunfall in Alzenau: 61-Jähriger verletzt

Alzenau. Der Fahrzeugführer eines Toyota, RAV 4, wollte am Samstag, gegen 11.35 Uhr, von der Waldstraße nach rechts in die Hanauer Straße einbiegen. Der 27-jährige Fahrer missachtete dabei den vorfahrtsberechtigten gelben Fiat Punto, der in ortsauswärtige Richtung unterwegs war. Der Unfallverursacher fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Fiat. Durch den Unfall zog sich der 61-jährige Fiat-Fahrer leichte Schürfwunden und Prellungen am Bein davon. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 7000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mömbris. Am Samstag, gegen 17.45 Uhr, wurde in der Schönbornstraße in Daxberg ein grauer BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei Überprüfung der mitzuführenden Dokumente fiel auf, dass der 61-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Pkw-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Alzenau. Gegen 18.05 Uhr wurde in der Hauptstraße in Hörstein ein grauer VW Passat mit polnischer Zulassung angehalten. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt, die sich bei der folgenden Verkehrskontrolle nur sehr schwer verständigen konnten. Weiterhin konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Bei den weiteren Überprüfungen auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Zündschlüssel sichergestellt. Da beide Personen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und sich nur wegen vorübergehender Arbeit in Deutschland aufhalten, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Sicherheitsleistung angeordnet. Neben der Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich der Pkw-Fahrer noch wegen dem Fahren unter Alkoholeinfluss und somit einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Verstöße gegen die geltende Ausgangsbeschränkung

Karlstein. Gegen 23.30 Uhr wurde in der Mainflinger Straße in Dettingen am Samstag von der Streife ein junger männlicher Fußgänger festgestellt. Bei der anschließenden Personenkontrolle gab der 20-jährige junge Mann an, dass er bei seiner Freundin gewesen wäre und nun auf dem Heimweg sei. Da dies kein triftiger Grund nach dem Infektionsschutzgesetz darstellt, erwartet ihn jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bereits um 21.50 fiel in der Mainflinger Straße ein silberner Mercedes, CLS, auf, da an dem Auto ein rotes Händlerkennzeichen angebracht war. Der Wagen war mit zwei Männern besetzt, die auf Nachfrage angaben, gerade aus Offenbach vom Besuch eines Autokinos zu kommen und sich jetzt noch unterhalten würden. Da dies ebenfalls keinen triftigen Grund nach dem Infektionsschutz darstellt, wird gegen den 28-jährigen Beifahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Auch den 33-jährigen Fahrzeugführer erwartet das gleiche Schicksal. Weiterhin muss er sich wegen eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsordnung verantworten, da er die roten Kennzeichen außerhalb des zugelassenen Rahmens nutzte.

Der Halter des Wagens und Besitzer der roten Kennzeichen, welcher polizeilich ermittelt wurde, muss sich wegen eines Vergehens gegen die Abgabenordung - Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Einbruch in Imkerhütte

Kahl. Vom Montag, den 1., bis Samstag, den 6.Februar, wurde die verschlossene Türe einer Imkerhütte südlich an der Kahl auf einem Flurstück aufgehebelt. Die Hütte wurde von dem oder den unbekannten Tätern durchwühlt und vermutlich nichts entwendet. Durch das Aufhebeln der Zugangstüre entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 100 Euro. Der Tatzeitraum konnte von dem Besitzer nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Aufbruch der Imkerhütte geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

mkl/Polizei Alzenau