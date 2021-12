Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Beute. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizei Südhessen/ lady