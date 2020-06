In Schneeberg Unfall gebaut und geflohen: Mercedes-Fahrer gesucht

Am Montag, gegen 16:55 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes mit AB-Kennzeichen auf der B 47 von Schneeberg in Richtung Rippberg/Walldürn. Trotz Gegenverkehr überholte er im Auslauf einer Linkskurve eine vor ihm fahrenden Sattelzugmaschine. Entgegenkommende Fahrzeuge

mussten Vollbremsungen hinlegen und es kam zu einem Auffahrunfall zwischen einem Ford und Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch in die Sattelzugmaschine geschleudert. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Verursacher beschleunigte nach dem Wiedereinscheren und fuhr in Richtung Walldürn davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 16.000 Euro.

Vergessenes Essen auf Herdplatz sorgt für Feuerwehreinsatz

Miltenberg. Anwohner eines Anwesens in der Horstigstraße teilten am Montag, gegen 19:15 Uhr, der Einsatzzentrale mit, dass es aus einer Wohnung nach Rauch riecht und zudem ein Rauchmelder ausgelöst war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat bereits Rauch aus einem Fenster. Die Wohnungstüre in dem Mehrfamilienhaus musste durch die Freiwillige Feuerwehr geöffnet werden und fand in der Küche als Ursache einen angebrannten Topf mit Lebensmittelinhalt auf der Kochplatte vor. Beim Verlassen seiner Wohnung hatte der Wohnungsinhaber vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Polizei Miltenberg