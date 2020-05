In Schlangenlinien über den Niedernberger Nordring - Polizei Stoppt Radler

Am 21.05.20, gegen Mitternacht, wurden zwei Radfahrer im Bereich des Nordringes festgestellt, die erhebliche Schlangenlinien fuhren. Bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. So konnten sich die Radfahrer kaum auf den Beinen halten. Als die beiden Männer zur ärztlichen Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht wurden, wehrte sich ein Radfahrer gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten und musste gefesselt werden.

Geldbeutel an Waschanlage von niedernberger Tankstelle gestohlen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg Am 20.05.20, gegen 12:30 Uhr, wurde an einer Tankstelle in der Straße „Am Knückel“ eine Geldbörse durch einen unbekannten Täter entwendet, die im Waschbereich der Tankstelle durch den Geschädigten versehentlich liegen gelassen wurde. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Diebstahl und Sachbeschädigung in Kapelle in Sulzbach

Sulzbach, Lkr. Miltenberg In der Zeit vom 16.05. bis 20.05.20 wurde in einer Kapelle im Bereich des Kurmainzer Ring eine Friedenstaube, die dort an der Wand als sakraler Gegenstand angebracht war, entwendet. Weiter wurde eine Holzbank durch den oder die unbekannten Täter zerkratzt.

Kennzeichendiebstahl

Leidersbach, Lkr. Miltenberg Im Tagesverlauf des 19.05.20, wohl in den Nachtstunden, wurden an einem Pkw, der im Bereich der Hauptstraße abgestellt war das vordere und hintere Kennzeichen durch einen unbekannten Täter entwendet.

Heckenbrand in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg Am 20.05.20, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Straße „Am Steinig“ in Hofstetten zu einem Brand einer Hecke an einem Gartengrundstück. Der Brand wurde bei der Unkrautvernichtung mittels Gasbrenner durch den Grundstückeigentümer verursacht. Die Feuerwehr Kleinwallstadt konnte den geringfügigen Brand endgültig Löschen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg