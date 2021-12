In Obernburg unter Drogeneinfluss unterwegs

Zur Beweissicherung wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt.

Obernburg. Sonntagabend bemerkte ein Anwohner der Raiffeisenstraße in Eisenbach, dass sein geparkter Skoda durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigte wurde. Die Polizei bittet bezüglich des unbekannten Verursachers um Zeugenhinweise.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Radfahrer mit E-Bike gestürzt

Sulzbach. Montagmittag fuhr ein Rentner mit seinem E-Bike die Hauptstraße in Sulzbach entlang und stürzte, weil sich sein Reifen an einem Bordstein verkantete. Folge waren eine Platzwunde an der rechten Kopfseite und eine Gehirnerschütterung. Der Rentner wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm, der ihn vor schwereren Verletzungen schützte.

Erlenbach. Montagmittag befuhr eine Erlenbacherin mit ihrem Opel die Lindenstraße und wollte nach links in die Dr.-Herrmann-Str. abbiegen. Gleichzeitig wollte der Fahrer eines Kleintransporters den Opel links überholen und übersah dabei, dass die Opelfahrerin abbiegen wollte. Dabei stieß er frontal gegen den Opels, wodurch die Fahrerin leichte Verletzungen erlitt und in ein Klinikum gebracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

VaPi/Polizei Obernburg