In Not geratener Schwimmer stirbt am Aschaffenburger Mainufer

Ein untergegangener Schwimmer ist am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr am Mainufer in Aschaffenburg gemeldete worden. Es handelte sich um einen Mann, der im Bereich zwischen der Berufsschule und der gegenüberliegenden Mörswiese in den Main gegangen war. Mit Booten, Tauchern und einem Rettungshubschrauber suchten die Rettungskräfte den Bereich des Mains ab, schließlich konnte eine Bootsbesatzung den leblosen Körper im Wasser entdecken und ans Ufer bringen. Hier begann ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens mit der Wiederbelebung, diese mussten jedoch erfolglos abgebrochen werden. Der Mann verstarb noch vor Ort. Wie es zum Unglück kommen konnte, ermittelt die Kriminalpolizei.

Ralf Hettler