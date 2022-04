In Michelbach Taxigeld geprellt und geflüchtet

Beim Ankommen war der Fahrgast nicht gewillt den Fahrtpreis zu begleichen und flüchtete zu Fuß. Bei einer anschließenden Absuche konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Hierzu werden von hiesiger Dienststelle weitere Ermittlungen vorangetrieben.

Laternenmast beschädigt

Schöllkrippen. Am Samstag gegen 12 Uhr stieß ein 54- jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Marktplatz gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. An der Laterne entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Schaden am MAN wurde auf ca. 300 Euro geschätzt.

Bei Kontrolle Rauschgift und Einhandmesser aufgefunden

Kahl. Am Samstag gegen 18:00 Uhr wurde durch eine Streifenbesatzung der Bundespolizei ein 19-jähriger Mann in einem Regionalzug kontrolliert. Hierbei konnte eine geringe Menge Haschisch und ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Den jungen Mann erwarten nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz.